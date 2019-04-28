الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأحد والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

تجرى مساء اليوم الأحد الموافق 28-4-2019 مواجهات هامة ومثيرة ، حيث يواجه مانشستر يونايتد فريق تشيلسي في الدوري الانجليزي، ويلعب ريال مدريد مع رايو فاليكانو في الدوري الاسباني.

ويواجه الزمالك المصري فريق النجم الساحلي التونسي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ، فيما يلعب بايرن ميونخ لتأكيد الصدارة المطلقة في الدوري الألماني.

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 28 أبريل (نيسان):

الدوري الإنجليزي

15:00 ليستر سيتي × آرسنال

17:05 بيرنلي × مانشستر سيتي

19:30 مانشستر يونايتد × تشيلسي

الدوري الإسباني

14:00 فالنسيا × إيبار

16:00 جيرونا × إشبيلية

18:15 ريال سوسييداد × خيتافي

20:30 فياريال × هويسكا

22:45 رايو فايكانو × ريال مدريد

الدوري الإيطالي

14:30 فروسينوني × نابولي

17:00 كييفو فيرونا × بارما

17:00 سبال × جنوى

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20:00 سامبدوريا × لاتسيو

22:30 تورينو × ميلان

الدوري الألماني

17:30 هوفنهايم × فولفسبورغ

20:00 نورنبيرغ × بايرن ميونخ

الدوري الفرنسي

17:00 نيس × جانجون

19:00 سانت إيتيان × تولوز

23:00 مارسيليا × نانت

كأس الاتحاد الأفريقي

20:00 الصفاقسي × نهضة بركان

23:00 الزمالك × النجم الساحلي

وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365:

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ونورمبرغ بث مباشر في الدوري الألماني

https://www.alweeam.com.sa/587945

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

https://www.alweeam.com.sa/587940

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بث مباشر في الدوري الإسباني

https://www.alweeam.com.sa/587943

مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر في كأس الكونفدرالية

https://www.alweeam.com.sa/587936