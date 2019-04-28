الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأحد والبث المباشر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
تجرى مساء اليوم الأحد الموافق 28-4-2019 مواجهات هامة ومثيرة ، حيث يواجه مانشستر يونايتد فريق تشيلسي في الدوري الانجليزي، ويلعب ريال مدريد مع رايو فاليكانو في الدوري الاسباني.
ويواجه الزمالك المصري فريق النجم الساحلي التونسي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ، فيما يلعب بايرن ميونخ لتأكيد الصدارة المطلقة في الدوري الألماني.
وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 28 أبريل (نيسان):
الدوري الإنجليزي
15:00 ليستر سيتي × آرسنال
17:05 بيرنلي × مانشستر سيتي
19:30 مانشستر يونايتد × تشيلسي
الدوري الإسباني
14:00 فالنسيا × إيبار
16:00 جيرونا × إشبيلية
18:15 ريال سوسييداد × خيتافي
20:30 فياريال × هويسكا
22:45 رايو فايكانو × ريال مدريد
الدوري الإيطالي
14:30 فروسينوني × نابولي
17:00 كييفو فيرونا × بارما
17:00 سبال × جنوى
20:00 سامبدوريا × لاتسيو
22:30 تورينو × ميلان
الدوري الألماني
17:30 هوفنهايم × فولفسبورغ
20:00 نورنبيرغ × بايرن ميونخ
الدوري الفرنسي
17:00 نيس × جانجون
19:00 سانت إيتيان × تولوز
23:00 مارسيليا × نانت
كأس الاتحاد الأفريقي
20:00 الصفاقسي × نهضة بركان
23:00 الزمالك × النجم الساحلي
وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365:
مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ونورمبرغ بث مباشر في الدوري الألماني
https://www.alweeam.com.sa/587945
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي
https://www.alweeam.com.sa/587940
مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بث مباشر في الدوري الإسباني
https://www.alweeam.com.sa/587943
مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر في كأس الكونفدرالية
https://www.alweeam.com.sa/587936
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