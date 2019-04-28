الان تتابع قانونياً: النصر يلاحق المسيئين لحمدالله والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 - عبدالمجيد بن طالب:
أعلن المتحدث الرسمي المكلف لنادي النصر الأستاذ بدر السليمان أنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الإدارة ، شرع المركز الاعلامي في نادي النصر برصد التغريدات المسيئة تجاه منسوبي النادي من لاعبين واداريين لتحويلها للادارة القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتقديمها للجهات المختصة.
وأكد رئيس مجلس الادارة بناء على التوجيه العاجل بعدم التنازل عن أي شخص أو وسيلة مسيئة للكيان من لاعبين أو اداريين، كائنا من كان، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات النظامية من الادارة المختصة بالنادي.
جاء ذلك بعد أن تعرض مهاجم النصر المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله لسيلاً من الشتم والقذف عبر حسابه الرسمي بتويتر مما دعاه لتخصيصه مؤقتاً.
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