شكرا لقرائتكم جهاز المنتخب يعتمد على عمر جابر فى مركز الظهير الأيسر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة أجيرى، علي إشراك عمر جابر لاعب بيراميدز في مركز الظهير الأيسر بعد تألق اللاعب فيه مع بيراميدز وايضا خبرة جابر التي ترجح كفته علي حساب عبدالله جمعه لاعب الزمالك و احمد ابو الفتوح لاعب سموحه.

وسيتم المفاضلة بين جابر و أيمن اشرف لاعب الاهلي لقيادة جبهة المنتخب اليسري في أمم افريقيا وان كانت فرص جابر أقوي لانه يلعب اساسي مع ناديه في هذا المركز بينما يلعب ايمن اشرف في مركز المساك.