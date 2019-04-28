شكرا لقرائتكم اجيرى يستقر على ضم الثنائي مروان محسن و كوكا ومتابعة مصطفى محمد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ الجهاز الفني للمنتخب الوطنى وضع يده علي القوام الأساسي الذي سيخوض به بطولة أمم إفريقيا وتم الاستقرار على استبعاد عدد من اللاعبين للابتعاد عن مستواهم المعروف علي رأسهم صلاح محسن مهاجم الاهلي الذي فشل في استغلال الفرص التي أتيحت له . واستقر الجهاز علي ضم الثنائي مروان محسن مهاجم الاهلي و احمد حسن كوكا المحترف بصفوف اوليمبياكوس اليوناني ومتابعة مستوي مصطفي محمد مهاجم طلائع الجيش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجيرى يستقر على ضم الثنائي مروان محسن و كوكا ومتابعة مصطفى محمد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.