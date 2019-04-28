شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والنجم الساحلى اليوم الاحد 28 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

يستضيف الزمالك نظيره النجم الساحلى التونسى، فى التاسعة من مساء اليوم، الأحد، فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية فى حضور 30 ألف مُشجع، حيث يسعى الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية تُؤمن موقفه قبل مباراة العودة التى ستقام فى تونس يوم 5 مايو المقبل، نستعرض فى التقرير التإلى 5 معلومات حول المواجهة.

كيف تأهل الزمالك والنجم الساحلى إلى نصف النهائى؟

الزمالك تأهل إلى دور نصف النهائى بالكونفدرالية، عقب تخطيه عقبة حسنية أغادير المغربى فى دور ربع النهائى بهدف دون رد، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، بعدما تعادل سلبيا مع ألفريق المغربى بملعب أدرار بالمغرب وفاز عليه فى الإياب بالسويس بهدف نظيف، فيما تأهل النجم الساحلى إلى هذا الدور بعدما فاز على الهلال السودانى بنتيجة 5 / 2 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، حيث فاز فى تونس بنتيجة 3 / 1، قبل أن يفوز فى الإياب أيضا على ستاد الجيش بالسويس بهدفين مقابل هدف.

غيابات الزمالك عن مواجهة النجم

تأتى مباراة الزمالك والنجم الساحلى، فى ظل تحديات كثيرة يمر بها الأبيض، بعدما فقد صدارة الدورى الممتاز بالهزيمة من بيراميدز، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى، بهدف دون رد، ليحتل المركز الثالث بترتيب المسابقة المحلية، بعدما احتل بيراميدز صدارة الجدول برصيد 63 نقطة فيما جاء الأهلى ثانيًا برصيد 62 نقطة ثم الأبيض فى المركز الثالث برصيد 60 نقطة، إلا أن بيراميدز يتفوق على القطبين بخوض مباراتين أكثر فى مشواره الدورى.

وتضم قائمة الزمالك فى مواجهة النجم كلا من:

حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد.

خط الدفاع: عبد الله جمعة وبهاء مجدى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وحمدى النقاز.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن ومحمود كهربا ومحمد عنتر وأيمن حفني.

خط الهجوم: عمر السعيد وحميد أحداد.

Advertisements

ويغيب عن الزمالك كل من مصطفى فتحى وحازم إمام وفرجانى ساسى وخالد بوطيب للإصابة وأحمد مدبولى وعمر صلاح ومحمد حسن لأسباب فنية.

غيابات النجم أمام الزمالك

فيما يفقد النجم الساحلى، نجمه وليد كريدان، حارس مرمى ألفريق التونسى، فى مباراة الزمالك، بعد إصابته فى الركبة خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الهلال السودان بجانب غياب مهاجمه كريم العريبى للإيقاف بعد تعرضه لطرد مباشر أمام ألفريق السودانى فى لقاء العودة إلا إن ألفريق التونسى يمتلك مجموعة من العناصر المميزة وعلى رأسهم المهاجم المخضرم ياسين الشيخأوى وإيهاب المساكنى بجانب وجدى كشريدة والصاعد مالك بعيو.

طاقم حكام مباراة الزمالك والنجم الساحلى

يُدير مباراة الزمالك والنجم الساحلى تحكيميًا الزامبى جانى سيكازوى، ويعأونه كل من بريه تيسفاجيورجيس من اريتريا وروميو كاسنجلى من زامبيا والحكم الرابع ادريك نيكول من زامبيا أيضًا.