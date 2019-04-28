شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يطلب نقل ودية غينيا لاستاد القاهرة قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير اجيري من هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة والمشرف علي المنتخب الأول نقل ودية غينيا المقرر لها 13 يونيو المقبل من استاد برج العرب الي استاد القاهرة.

جاء طلب الجهاز الفني للمنتخب بنقل المباراة لاستاد القاهرة خاصة انه يستضيف المباراة الأولى للفراعنة أمام زيمبابوي يوم 21 يونيو في الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل من أجل تعود اللاعبين علي أرضية الملعب قبل البطولة.

ينتظر الجهاز الفنى للمنتخب رد أبو ريدة بالتنسيق مع اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا لإمكانية إقامة ودية غينيا باستاد القاهرة من عدمه خاصة أن هناك صعوبة في إقامة اللقاء للانشغال بوضع الرتوش الأخيرة والاستعداد لحفل الافتتاح وهو ما يتم العمل عليه.