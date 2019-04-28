شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك ضد النجم الساحلى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الزمالك نظيره النجم الساحلى التونسى، فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 30 ألف مُشجع، حيث يسعى الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية تُؤمن موقفه قبل مباراة العودة التى ستقام فى تونس يوم 5 مايو المقبل.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك أمام النجم الساحلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود الونش، محمود علاء، عبد الله جمعة.

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خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهم إبراهيم حسن وأوباما وكهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.

يذكر أن الزمالك تأهل إلى دور نصف النهائى بالكونفدرالية عقب تخطيه عقبة حسنية أغادير المغربى فى دور ربع النهائى بهدف دون رد، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، بعدما تعادل سلبيا مع الفريق المغربى بملعب أدرار بالمغرب وفاز عليه فى الإياب بالسويس بهدف نظيف، فيما تأهل النجم الساحلى إلى هذا الدور بعدما فاز على الهلال السودانى بنتيجة 5 / 2 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، حيث فاز فى تونس بنتيجة 3 / 1، قبل أن يفوز فى الإياب أيضا على ستاد الجيش بالسويس بهدفين مقابل هدف.