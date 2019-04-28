شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يطلب استعادة إسلام محارب من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى إسلام محارب لاعب الأهلى عدة عروض من أندية محلية تمهيداً للرحيل لإحداها الصيف المقبل ويأتي في مقدمتها سموحة الذى كان يلعب له قبل الانتقال للفريق الأحمر، ويدرس محارب هذه العروض بجدية خاصة بعدما غاب عن حسابات الجهاز الفني للفريق بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة رغم أنه في كثير من الأحيان كان جاهزاً للمشاركة في المباريات ولا يُعاني من أية إصابات، وسيدرس اللاعب العائد من إصابة طويلة هذه العروض لأختيار الأفضل والأنسب له منها حال إستقراره على الرحيل من النادي نهاية الموسم الجاري.

وتألق إسلام محارب بقميص سموحة الأمر الذي دفع إدارة الأهلى للتعاقد معه إلا أن الجناح الذي اشتهر بأهدافه الحاسمة لم يحصل على عدد الفرص المناسبة داخل القلعة الحمراء.