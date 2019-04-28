موعد مباراة ليفربول وبرشلونة في نصف نهائي دوري اوروبا الذهاب والعودة

ينزل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على ملعب كامب نو لملاقاة برشلونة الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، وهي المواجهة الرسمية الأولى بين الفريقين منذ أخر مواجهة في دور الستة عشر لنسخة 2007 والتي نجح خلالها الفريق الإنجليزي في حرمان برشلونة من الحفاظ على اللقب القاري للعام الثاني على التوالي وإقصائه من ثمن النهائي.

موعد مباراة ليفربول وبرشلونة

ويحين موعد مباراة برشلونة وليفربول مرحلة الذهاب يوم الأربعاء 1 مايو، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين على ملعب أنفليد يوم الثلاثاء السابع من شهر مايو، وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل مباريات دوري أبطال أوروبا حصرياً.

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وتأهل برشلونة إلى الدور نصف النهائي، بعدما نجح في تصدر مجموعته على حساب توتنهام وانتر ميلان وإيندهوفن، قبل أن يلتقي مع أولمبيك ليون الفرنسي في ثمن النهائي ويقصييه بخماسية في كامب نو، وفي دور الثمانية ينجح في الفوز ذهاباً وإياباً على مانشستر يونايتد الإنجليزي.

أما ليفربول الإنجليزي، كاد أن يفشل في التأهل من مرحلة المجموعات، لولا الفوز في الجولة الأخيرة على نابولي، ليضع قدميه في ثمن النهائي، ويقصي بايرن ميونخ الألماني، ثم بورتو البرتغالي، وتمني النفس جماهير الريدز في كل أرجاء العالم بتتويج الفريق هذا الموسم باللقب القاري الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2005.

معلق مباراة برشلونة وليفربول

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورت مهام التعليق على مباراة الذهاب لقمة برشلونة وليفربول إلى المعلق المصري علي محمد علي، والقطري يوسف سيف على القناة الصوتية الثانية.