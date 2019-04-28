موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

حدد الاتحاد الأفريقي موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي يستضيفها ملعب برج العرب بالإسكندرية، بعد نجاح الفريقين في بلوغ تلك المرحلة من البطولة على حساب حسنية أغادير والهلال السوداني على الترتيب، ونرصد لكم الآن موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي والقنوات الناقلة لها.

ويسضيف نادي الزمالك منافسه النجم الساحلي في المباراة الأولى على ملعب برج العرب مساء الأحد القادم، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين على ملعب سوسة بتونس يوم الأحد 5 مايو، ويلتقي الفائز من مجموع المباراتين مع التأهل من مواجهتي الصفاقسي التونسي ونهضة بركان المغربي في المباراة النهائية للبطولة.

موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي

تنطلق صافرة بداية مواجهة الزمالك والنجم الساحلي التونسي في الساعة التاسعة مساء الأحد القادم على ملعب برج العرب في مرحلة الذهاب، وتنقل قناة bein sport hd 1 المواجهة مباشرة، فيما ستكون قناة النيل للرياضة على الموعد بنقل أحداث اللقاء على البث الأرضي للمشاهدين داخل مصر.

وتأهل الزمالك بعد الفوز على حسنية أغادير بهدف دون رد بعد التعادل ذهاباً في المغرب بدون أهداف، وصعد النجم الساحلي لمواجهة الزمالك بعد الفوز ذهاباً وإياباً على الهلال السوداني في ثمن نهائي البطولة.