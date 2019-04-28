موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية والقنوات الناقلة والتشكيل

تقام اليوم الأحد 28 أبريل 2019 مباراة الزمالك والنجم الساحلى التونسي فى التاسعة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الدور نصف النهائى فى كأس الكونفدرالية الأفريقية 2019، وتقام المباراة فى حضور 30 ألف متفرج يؤازرون فريق الزمالك من أجل الخروج بنتيجة طيبة تساعد الفريق فى مباراة العودة الصعبة التى ستقام فى تونس يوم 5 مايو 2019 برادس.

تأهل الزمالك إلى الدور نصف النهائي فى كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما تخطى عقبة فريق حسينية أغادير المغربي حيث تعادل الفريقان فى مباراة الذهاب التى أقيمت فى المغرب بدون أهداف بينما فاز الزمالك فى مباراة العودة التى أقيمت على استاد الجيش بمدينة السويس بهدف نظيف.

بينما تأهل فريق النجم الساحلي التونسي لمباراة الدور نصف النهائى بعدما فاز فى مباراة الذهاب على فريق الهلال السودانى بنتيجة 3 / 1 وفاز فى مباراة العودة التى أقيمت على استاد الجيش بمدينة السويس بنتيجة 2/ 1 بسبب أحداث الثورة السودانية.

تشكيل فريق الزمالك أمام النجم الساحلي التونسي

من المتوقع أن يخوض فريق الزمالك بقيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود الونش، محمود علاء، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهم إبراهيم حسن وأوباما وكهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي

تنقل مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي اليوم من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لكأس الكونفدرالية الأفريقية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي من خلال قناة beIN SPORTS HD1 بينما تنقل المباراة على القناة الثانية الأرضية بالتليفزيون المصري.