“ترقبوا” نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية...

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي ، حيث أنها واحدة من أهم المباريات الخاصة بكأس الاتحاد الأفريقي، وبالتحديد في ذهاب نصف النهائي، والتي ستقام اليوم من خلال ملعب بترو سبورت، وكل فريق داخله الحماسة الشديدة للفوز في تلك المباراة من أجل حسم التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية قبل مباراة الإياب.

ترقبوا نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي

لقد تمكن نادي الزمالك من الصعود إلى مباراة نصف النهائي ليقابل النجم الساحلي بعد أن تغلب على فريق حسنية أكادير، وفيما يخص الدوري المصري الممتاز، فقد تمكن نادي الزمالك من الحصول على المركز الثاني حتى الآن، وذلك بعد حصوله على ستين نقطة، وهزيمته الأخيرة من نادي بيراميدز.

أما عن النجم الساحلي فقد استطاع أن يفوز ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وذلك بعد أن تمكن من الانتصار على الهلال السعودي، وفي الدوري التونسي يأتي النجم الساحلي في المرتبة الثالثة برصيد نقاط 36 نقطة.

موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي

وتقام هذه المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على الهواء مباشرة من خلال قناة بي إن سبورت إتش دي الأولى.