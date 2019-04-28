جمهورك_سندك_يا_زمالك يتصدر تويتر... ومغردون يطالبون المارد الأبيض بضرورة الفوز على النجم الساحلي اليوم

كتب- محمد بشاري

تصدر هشتاج "حمهورك سندك يا زمالك" موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" لدعم لاعبي فريق الزمالك قبل لقاء النجم الساحلي اليوم في نصف نهائي الكونفدرالية.

وقد تفاعل محبو وعاشقو القلعة البيضاء مع الهشتاج حيث أكدوا وقوفهم بجانب فريقهم ، داعين إلى ضرورة تحقيق الفوز اليوم.

Advertisements

ويلتقي فريق الزمالك مساء اليوم فريق النجم الساحلي في تمام الساعة التاسعة مساءًا على استاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية.

ويرتدى الزمالك زيه التقليدى باللون الأبيض ويرتدى حارس مرماه طاقم موف، بينما يرتدى النجم الساحلى طاقمه باللون الأحمر، فيما يرتدى حكم الساحة الزامبى جانى سيكازوى قميص "لبنى".

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع النجم الساحلى فى الإياب يوم 5 مايو المقبل، وسيغادر الفريق الأبيض إلى تونس الجمعة المقبل استعداداً للمواجهة التى ستجمع الفريقين فى سوسة.