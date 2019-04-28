ميسي يتصدر تويتر.. والجمهور: أعظم لاعب في تاريخ الدوري الإسباني

تصدر هاشتاج #ميسي، قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد أن حقق فريق برشلونة الفوز على فريق ليفانتي بالدوري الإسباني بهدف مقابل لا شيء أحرزه "ميسي" في الدقيقة 62 من زمن المباراة، وضمن برشلونة تتويجه رسميا باللقب 26.

وجاءت التعليقات كالتالي

17 مايو 2015 : فاز برشلونة بالدوري حيث سجل ميسي هدف الفوز على أتلتيكو مدريد

29 أبريل 2018 : فاز برشلونة بالدوري حيث سجل ميسي ثلاثية في مرمى ديبورتيفو لاكورونيا

27 أبريل 2019 : فاز برشلونة بالدوري حيث سجل ميسي هدف الفوز على ليفانتي شُكرًا #ميسي #برشلونه_ليفانتي

مبروووووك يا قائد يا...