رياضة | مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق نادي الزمالك مع النجم الرياضي الساحلي التونسي، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي يجمع بينهما على ستاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب دور نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

واستقر السويسري جروس على خوض مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

محمود عبد الرحيم "جنش" فى حراسة المرمى.

Advertisements

خط الدفاع: عبدالله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد - يوسف أوباما - محمد إبراهيم - محمود عبدالمنعم "كهربا" - إبراهيم حسن.

خط الهجوم: عمر السعيد.