رياضة | الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد باهر المحمدي نجم ومدافع الإسماعيلي إلى دائرة اهتمامات الزمالك الذي أبدى رغبته بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

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وكشف مصدر موثوق عن وجود محاولات مكثفة من جانب إدارة الزمالك لإتمام هذه الصفقة وذلك لحاجة الفريق لخدمات اللاعب سواء فى مركز قلب الدفاع أو الظهير الأيمن.

وأكد المصدر أن رئيس الزمالك اتفق مع إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي على عقد جلسة نهاية الموسم للاتفاق على القيمة المادية للصفقة.