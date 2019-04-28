رياضة | تصريح مثير للجدل من زيدان حول التعاقد مع نيمار وهازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير للجدل من زيدان حول التعاقد مع نيمار وهازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني بأن التعاقد مع البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي والبرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ليس مناسباً.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية : "بالطبع أي لاعب حلمه اللعب للريال، كثير من اللاعبين يريدون تمثيل النادي الملكي ولكننا سنرى ما الذي سيحدث بشأن مستقبل نيمار وهازارد وقدومهما للريال، الوقت الآن ليس مناسبًا".

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وأضاف : "لن أقوم بكل عمل بمفردي ويجب أن تتحد الجهود من أجل تحقيق المراد وسنحاول الفوز على رايو فاييكانو غدًا، سيكون من المهم لنا الفوز وتحقيق النقاط الثلاث".

واختتم زيدان تصريحاته قائلاً : "جميع لاعبي ريال مدريد بخير ماعدا فينسيوس جونيور فهو عائد بعد إصابة دامت لمدة شهرين وفينسيوس يحتاج أسبوعًا آخر من العمل".

يذكر أن الفرنسي كريم بنزيمة سيغيب عن مواجهة رايو فاييكانو غدًا في الدوري بسبب إصابة عضلية تعرض لها.