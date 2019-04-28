رياضة | موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي الاحد 28 / 4 / 2019 في بطولة كأس الكونفدرالية (تغطية مباشرة TV)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي الاحد 28 / 4 / 2019 في بطولة كأس الكونفدرالية (تغطية مباشرة TV) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الاحد مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي والتي تجمع الفريقان في ذهاب الدور نصف النهاي من بطولة كأس الكونفدرالية الافرقية لكرة القدم.

ويدخل نادي الزمالك المباراة بدافع إنتقامي وذلك للثأر من الخروج المهين الذي تعرض له ضد النجم في نسخة عام 2015 من نفس الدور نصف النهائي.

حيث تواجه الفريقان على الملعب الأوليمبي بسوسة وفاز النجم وقتها يوم السابع والعشرين من شهر مارس 2015 بخمسة أهداف مقابل هدف.

وكان الزمالك مطالباً بالفوز في القاهرة إياباً بأربعة أهداف مقابل لا شيء لكنه إكتفى بثلاثية نظيفة ليعبر النجم إلى الدور النهائي.

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في المقابل يدخل النجم الساحلي المباراة من أجل تأكيد تفوقه على الزمالك والوصول إلى الدور النهائي من البطولة القارية.

توقيت متابعة مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي على الهواء مباشرة

تبدأ مباراة الزمالك والنجم الساحلي في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها من مصر علي محمد علي ومن تونس عصام الشوالي.