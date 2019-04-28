رياضة | رئيس الزمالك يكشف أخر تطورات ملف التجديد لـ"جروس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يكشف أخر تطورات ملف التجديد لـ"جروس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الزمالك إنه عقد جلسة مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني، من أجل تجديد عقده مع الفريق الأبيض.

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ويستعد الزمالك لخوض مباراة مهمة ضد ضيفه النجم الساحلي التونسي، مساء غدٍ الأحد، في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، على ملعب الجيش المصري ببرج العرب.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية "جروس يريد تجديد عقده مع الزمالك الذي ينتهي في شهر مايو المقبل، عقدت معه جلسة للاتفاق على بعض التفاصيل الخاصة بالتجديد".