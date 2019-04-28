رياضة | مفاجأة.. ريال مدريد يتراجع عن ضم نجم باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ريال مدريد يتراجع عن ضم نجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنسحبت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني من سباق التعاقد مع الدولي الفرنسي أدريان رابيوت لاعب باريس سان جيرمان والذي ينتهي عقده مع فريق حديقه الأمراء بنهاية الموسم الجاري.

وكان الريال قد دخل في مفاوضات جادة للحصول على خدمات اللاعب صاحب الأربعة وعشرين عاماً لكن المطالب المادية المرتفعة التي أراد اللاعب الحصول عليها دفعت النادي الملكي إلى التخلي عن فكرة إستقدامه.

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وكانت بعض الأندية الأوروبية قد إهتمت بالحصول على خدمات اللاعب مثل برشلونة وريال مدريد بالإضافة إلى مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد من الدوري الإنجليزي لكن راتبه السنوي مرتفع ويحول بينه وبين الاندية الراغبة في ضمه.

وفي نفس السياق يؤكد زيدان أنه يرغب في الحصول على خدمات مواطنه الفرنسي بول بوجبا متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي أو نجولو كانتي متوسط ميدان البلوز فريق تشيلسي بعد الإنسحاب بصورة رسمية من صفقة رابيوت.