الاتحاد يصدر الأمر.. غياب الفرح 30 عام يا النصر 

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- إبراهيم آل صالح :

واصل فريق النصر غيابه عن تحقيق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين حيث غاب العالمي عن تحقيق الكأس 30 عاماً وكان آخر بطولات النصر بكاس خادم الحرمين الشريفين عام 1410 هـ 1990م وحققها النصر من امام التعاون بهدفين دون رد سجلها ماجد عبدالله.

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وقد اخرج العميد فريق النصر من نصف النهائي برباعية لهدفين ليواصل العالمي غيابه عن الافراح ببطولة خادم الحرمين الشريفين وكان النصر قريب من تحقيق البطولة في عام 2012 ،حيث وصل النهائي ولكنه لم يستطيع التغلب على الاهلي.

حيث خسر 4-1 و في عام 2015م عاد مجددًا للمحاولة ولكنه لم يستطيع بعدما كان متقدمًا في النتيجة على الهلال حتى الدقيقة 119 حيث سجل مدافع الهلال محمد جحفلي هدف التعادل ليحرم النصر من فرحة البطولة وتستمر المباراة إلى ركلات الترجيح ويتفوق الهلال فيها ويحقق البطولة السابعة له.

يذكر أن النصر قد حقق كأس خادم الحرمين الشريفين في 6 مرات فقط.