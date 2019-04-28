الان تتابع الاتحاد يصدر الأمر.. غياب الفرح 30 عام يا النصر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- إبراهيم آل صالح :
واصل فريق النصر غيابه عن تحقيق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين حيث غاب العالمي عن تحقيق الكأس 30 عاماً وكان آخر بطولات النصر بكاس خادم الحرمين الشريفين عام 1410 هـ 1990م وحققها النصر من امام التعاون بهدفين دون رد سجلها ماجد عبدالله.
وقد اخرج العميد فريق النصر من نصف النهائي برباعية لهدفين ليواصل العالمي غيابه عن الافراح ببطولة خادم الحرمين الشريفين وكان النصر قريب من تحقيق البطولة في عام 2012 ،حيث وصل النهائي ولكنه لم يستطيع التغلب على الاهلي.
حيث خسر 4-1 و في عام 2015م عاد مجددًا للمحاولة ولكنه لم يستطيع بعدما كان متقدمًا في النتيجة على الهلال حتى الدقيقة 119 حيث سجل مدافع الهلال محمد جحفلي هدف التعادل ليحرم النصر من فرحة البطولة وتستمر المباراة إلى ركلات الترجيح ويتفوق الهلال فيها ويحقق البطولة السابعة له.
يذكر أن النصر قد حقق كأس خادم الحرمين الشريفين في 6 مرات فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يصدر الأمر.. غياب الفرح 30 عام يا النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.