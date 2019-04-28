الان تتابع اعتماد «الجوهرة المشعة» بجدة ملعبًا محايدًا لمباريات في كأس الاتحاد الآسيوي 2019 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:
يستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم ثلاث مباريات في كأس الاتحاد الآسيوي 2019، وهي المباريات التي ستجمع هلال القدس الفلسطيني أمام الجيش السوري في الثلاثين من شهر أبريل الجاري، والنجمة اللبناني في الثالث والسادس من شهر مايو المقبل ، وذلك على خلفية اعتماد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ملعباً محايداً لها .
ومن المقرر أن تبدأ وفود الأندية المشاركة بالتوافد إلى مدينة جدة ، حيث ستصل بعثة نادي هلال القدس الفلسطيني والجيش السوري، فيما ستصل بعثة النجمة اللبناني في وقت لاحق إيذاناً بإقامة المباريات التي ستنطلق الثلاثاء المقبل.
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