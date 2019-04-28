شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة بالاتحاد السكندري لمتابعة كأس أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شكل محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، لجنة من نجوم النادى وأبنائه القدامى مكونة من يوسف حمدى وكرم مرسى وعصام ربيع وأشرف عبدالحليم مانجا وأحمد سارى، لمتابعة بطولة الأمم الإفريقية، سواء فى مجموعة الإسكندرية أو باقى المجموعات فى القاهرة والإسماعيلية والسويس على أمل أن يجد زعيم الثغر ضالته فى التعاقد مع أكثر من لاعب لدعم صفوفه لا سيما أن جماهير الاتحاد لم تعد تتقبل وجود النادى العريق بصورة دائمة وسنوية ضمن الأندية التى تصارع من أجل البقاء بالدورى الممتاز.

Advertisements

فى سياق آخر، أكد الدكتور عمرو الأشرم طبيب الفريق، أنه لم يتحدد بعد مشاركة اللاعب خالد قمر فى لقاء النجوم المقبل، من عدمه خصوصا أن اللاعب يعانى من الإجهاد الشديد، وأكد أنه يسعى لتجهيزه على أمل الدفع به فى اللقاء المقبل.

فى سياق آخر، تسعى إدارة النادى لتحديد خارطة الطريق للفريق استعدادا للموسم المقبل، وأكد أحد أعضاء مجلس الادارة، أن الجهاز الفنى مطالب بتحقيق الفوز والابتعاد من شبح الهبوط للقسم الثانى، خصوصا أن الإدارة تسعى لتحديد خريطة الكرة فى النادى الفترة المقبلة بوجه عام، سواء مع حلمى طولان أو مدير الفنى آخر، منعا لتكرار الموقف المتأزم المواسم المقبلة.

كما يسعى المجلس لتحديد اللاعبين المحترفين والمعارين وهم: بناهينى وويلسون ومحمد جبر وديديه كوريه ومحمد حسن وأحمد الالفى ومروان النجار، بخلاف لاعبه المحترف الغينى والاس سيلفا بعد شعور الجهاز الفنى للاتحاد بأن اللاعب يتقاعس فى إتمام البرنامج التدريبى الخاص به ولا يريد المشاركة مع الفريق ويتمارض باستمرار وهو الأمر الذى دفع طولان لمطالبة الجهاز الطبى بسرعة تجهيزه للعب مع منتخب بلاده «فى حالة اختياره» فى بطولة الأمم الإفريقية على أمل تسويقه فى البطولة الإفريقية وتعويض ما تم إنفاقه على اللاعب.