شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في سموحة استعدادًا لمباراة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، بقيادة حسام حسن، حالة الطوارئ القصوى داخل صفوف الفريق، استعدادا لمباراته الهامة والمرتقبة أمام الجونة، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدورى الممتاز.

ويسعى الفريق السكندرى لتحقيق الفوز الرابع على التوالى بعد سلسلة طويلة من الهزائم، من أجل تحسين مركزه بجدول المسابقة والابتعاد تماما عن شبح الهبوط للقسم الثانى.

من جانبه، أكد حسام حسن، المدير الفنى للفريق، أن مباراة الجونة تمثل عنق زجاجة لفريقه، خصوصا أنها تأتى بعد ثلاثة انتصارات متتالية حققها فريقه، فضلا عن نجاح المنافس فى تحقيق الفوز الجولة الماضية أمام طلائع الجيش، مما يجعله يخوض المباراة بروح معنوية عالية، وأكد أنه طالب لاعبيه بعدم الاستهانة بالمنافس وضرورة التركيز طوال الـ90 دقيقة عمر المباراة.