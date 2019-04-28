هل يصلح شاموسكا ما أفسده زوران؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

ألغى مجلس إدارة نادي الهلال أمس عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الكرواتي زوران ماميتش، بعد خسارة أمس الأول أمام التعاون 0-5 في الدور قبل النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين كتتويج لسلسلة النتائج والمستويات غير المرضية للفريق في عهده.

وعلى الفور أعلن مجلس الإدارة استعارة المدير الفني للفيصلي، البرازيلي بريكليس شاموسكا، بالاتفاق مع إدارة ناديه، وذلك لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي بدءا من مبارياته المتبقية بالدوري أمام التعاون والاتفاق والشباب، وفي مشواره بدوري أبطال آسيا.

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وأعلن النادي أيضا أن صفقة استعارة شاموسكا تكفل بها عضو الشرف الأمير الوليد بن طلال، دون أن يعلن رقما ماليا للمدرب أو لإدارة نادي الفيصلي.

وبدأ شاموسكا اعتبارا من تدريب أمس إعادة ترتيب أوراق الفريق الأزرق وتهيئته لمواجهة التعاون مرة أخرى غدا الاثنين في الجولة الـ28 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ويسعى الهلال للتماسك من أجل خطف لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، علما أن فوزه على التعاون غدا سيعيده للصدارة التي يحتلها النصر برصيد 64 نقطة، أما تعادله فيعني تساويه مع النصر في النقاط، فيما تقلل الهزيمة من حظوظ فوزه باللقب، وهو ما لا ينتظره الجمهور وإدارة النادي بعد خسارة التأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وقبلها خسارة نهائي كأس زايد للأندية العربية، وكأس السوبر السعودي المصري في الرياض.

يذكر أن شاموسكا قاد الفيصلي لتحقيق نتائج مميزة في الموسم، حيث يحتل حاليا المركز السادس برصيد 43 نقطة.