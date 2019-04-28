شكرا لقرائتكم أجيرى يطالب بنقل مباراة غينيا الودية لستاد القاهرة بدلا من برح العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير اجيري من هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة و المشرف علي المنتخب الاول نقل ودية غينيا المقرر لها 13 يونيو المقبل من استاد برج العرب الي استاد القاهرة.
جاء طلب الجهاز الفني للمنتخب بنقل المياراة لاستاد القاهرة خاصة انه يستضيف المباراة الأولى للفراعنة أمام زيمبابوي يوم 21 يونيو في الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل من اجل تعود اللاعبين علي ارضية الملعب قبل البطولة.
ينتظر الجهاز الفنى للمنتخب رد ابو ريدة بالتنسيق مع اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا لامكانية اقامة ودية غينيا باستاد القاهرة من عدمه خاصة ان هناك صعوبة في إقامة اللقاء للانشغال بوضع الرتوش الاخيرة والاستعداد لحفل الافتتاح وهو ما يتم العمل عليه
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