شكرا لقرائتكم لاسارتى يفكر فى تجميد أجايى فى المباريات القادمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي بجدية تجميد النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق خلال الفترة الحالية من خلال إراحته وعدم الدفع به بعد المستوى المتراجع الذى ظهر به في مباريات الفريق الأخيرة وأفتقد خلالها الكثير من قدراته الفنية العالية ورغم أن أجاي أحد الأوراق الهاة التى يعول عليها لاسارتي كثيراً إلا إن المدير الفني وجهازه المعاون فوجئ بمستواه الذي ظهر به أجاي مؤخراً ، لذا أستقر الجهاز الفني على تجميد اللاعب وعدم الدفع به إلا إذا أضطرته الظروف لذلك .

وينوي لاسارتي تكرار سيناريو ناصر ماهر مع أجاي فالأول ظهر بشكل سيئ عدة مباريات فما كان من لاسارتي إلا أن ابعده عن التشكيل الأساسي للفريق في مباراتي بيراميدز والمصري بالدوري ، كما تحدث لاسارتي مع أجلي في مسألة غياب التركيز عنه في الفترة الأخيرة وفقدانه للكرة بسهوله وعدم قدرته على "حسم" الهجمات كما كان يفعل في السابق وطالب المدير الفني اللاعب بالتخلّص من الضغوط التى جعلته يظهر بهذا الشكل السيئ.