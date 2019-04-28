الأهلى يستعيد خدمات 4 لاعبين أمام الطلائع فى الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الكرة الأول بالأهلى تدريباته اليومية استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد المكس في الدوري الممتاز، وهي المباراة التى سيستعيد فيها المارد الأحمر عدد كبير من لاعبين الذين فقدهم خلال الفترة الماضية للأصابة أمثال وليد سليمان الذى بات جاهزاً بنسبة كبيرة لدخول قائمة مباراة الطلائع كما يعود معه للفريق الثلاثي الموقوف محمد الشناوي وعمرو السولية ومروان محسن . ونجح الأهلى فى الجولة الماضية فى تخطي عقبة المصري البورسعيدي بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين.

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