شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى: سلمت التقرير الفنى للترسانة لمجلس الإدارة .. وأمهلتهم فرصة للتفكير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد أحمد كشرى المدير الفنى للترسانة أنه قدم التقرير الفنى الخاص بالفريق فى الموسم المنقضى لمجلس إدارة النادى فى الجلسة التى جمعته بطارق سعيد حسانين رئيس النادى نهاية الأسبوع المنقضى .

وأضاف كشرى فى تصريحات خاصة، أنه أعطى لرئيس النادى الفرصة كاملة فى اختيار الجهاز الفنى القادم للشواكيش، مطالبا إياه بعدم التفكير فيه مطلقا واعتباره مستقيلا من تدريب الفريق لمنح مجلس الإدارة الوقت الكافى لاختيار الشخص المناسب لقيادة سفينة الترسانة فى الموسم المقبل .

واختتم نجم الأهلى الأسبق حديثه بأنه قال لرئيس الشواكيش أنه يمتلك بعض العروض من عدد من أندية القسم الثانى إلا أنه أمهل نفسه فرصة أيضا لدراسة كافة العروض وفى حالة موافقته على أحداها فإنه سيقوم بالإتصال أولا برئيس الترسانة لمعرفة الموقف النهائى بشأن القيادة الفنية لأبناء ميت عقبة .