شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يدرس تجميد أجاي فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي بجدية تجميد النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق خلال الفترة الحالية من خلال إراحته وعدم الدفع به بعد المستوى المتراجع الذى ظهر به في مباريات الفريق الأخيرة وأفتقد خلالها الكثير من قدراته الفنية العالية ورغم أن أجاي أحد الأوراق الهامة التى يعول عليها الخواجة كثيراً ، إلا إن المدير الفني وجهازه المعاون فوجئ بمستواه الذى ظهر به أجاي مؤخراً، لذا أستقر الجهاز الفني على تجميد اللاعب وعدم الدفع به إلا إذا أضطرته الظروف لذلك .

وينوي لاسارتي تكرار سيناريو ناصر ماهر مع أجاي فالأول ظهر بشكل سيئ عدة مباريات فما كان من المدير الفنى إلا أن ابعده عن التشكيل الأساسي للفريق في مباراتي بيراميدز والمصري بالدوري ، كما تحدث لاسارتي مع أجاي في مسألة غياب التركيز عنه في الفترة الأخيرة وفقدانه للكرة بسهولة وعدم قدرته على "حسم" الهجمات كما كان يفعل في السابق، وطلب المدرب من لاعبه بالتخلّص من الضغوط التى جعلته يظهر بهذا الشكل السيئ.