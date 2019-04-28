مواعيد مباريات اليوم بالكونفدرالية ودوريات أوروبا

أسامة حافظ يقام اليوم الأحد مباريات بالكونفدرالية ودوريات أوروبا وأبرزها.. كأس الكونفدرالية الأفريقية

النادي الصفاقسي مع نهضة بركان 6:00 مساء

الزمالك مع النجم الساحلي 9:00 مساء الدوري الإنجليزي الممتاز

ليستر سيتي مع أرسنال 1:00 ظهرا

بيرنلي مع مانشستر سيتي 3:00 عصرا

مانشستر يونايتد مع تشيلسي 5:30 مساء الدوري الإسباني الدرجة الأولى

فالنسيا مع إيبار 12:00 ظهرا

جيرونا مع إشبيلية 2:00 عصرا

ريـال سوسييداد مع خيتافي 4:15 عصرا

فياريال مع هويسكا 6:30 مساء

رايو فاليكانو مع ريـال مدريد 8:45 مساء

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