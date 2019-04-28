كتب- أحمد شريف:
أكد رئيس نادي الزمالك أنه عقد جلسة مع كريستيان جروس المدير الفني للفريق من أجل مناقشة تفاصيل تجديد عقده خلال الفترة الحالية، في ظل انتهاءه خلال شهر مايو المقبل.
وأشار رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة المحور، إلى أن الجلسة لم تشهد تواجد أمير مرتضى المشرف على الكرة في الزمالك، أو الحديث عن رحيل المدرب السويسري، حسبما ذكرت بعض التقارير الإعلامية.
وقال رئيس الزمالك ردًا على ما تردد من أنباء حول رحيل مدرب الفريق: "عقدت جلسة مع جروس في مقر النادي من أجل الاتفاق على تفاصيل جديد عقده معنا".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك: الخطيب "بيقلدني".. وعقدت جلسة لتجديد عقد جروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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