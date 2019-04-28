تعرف علي أخر تطورات كريم بامبو مع الإسماعيلي

شهدت الفترة الآخيرة غضب جمهور الإسماعيلي بسبب قرار تجميد كريم بامبو، وإصدار النادي قرارا بإيقاف اللاعب عن المباريات بسبب رغبتة في الإحتراف وعدم الموافقة على التجديد للفريق.
وانتشرت أنباء حول قرار جديد حول موقفبامبو من مجلس ادارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان عن رفع الإيقاف الذي حصل عليه مهاجم الفريق الأول.
وجاء ذلك بعد تدخل صبري المنياوي مدير
وقال المنياوي إن عثمان وافق على صرف مستحقات اللاعب المالية وسيكون ضمن قائمة الفريق في مواجهة حرس الحدود الثلاثاء القادم ، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري المصري.
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