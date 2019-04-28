اونلاين | لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بث مباشر live hd

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لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بث مباشر live hd

تقام اليوم الاحد مباراة رايو فاليكانو ضد ريال مدريد والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد تيريزا ريفيرو ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

وقبل اللقاء يحتل الريال المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 65 نقطة من 34 مباراة حققها أبناء زين الدين زيدان من الفوز في 20 مباراة والتعادل في 5 وخسارة 9 مباريات أخرى.

لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بث مباشر live hd

في المقابل يدخل فاليكانو المباراة وهو في المركز الاخير ومتذيل ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة فقط بالفوز في 7 مباريات والتعادل في 7 وخسارة 20 مباراة كاملةً كأكثر فرق الليجا خسارة.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بث مباشر live hd

وفيما يخص القنوات الناقلة للقاء فسوف يذاع على قناة بي إن سبورتس إتش دي 3 ويعلق عليها خالد الحدي ويديرها تحكيمياً بابلو جونزاليس فوبرتيس.

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كما أعلنت بعض القنوات الأخرى عن إذاعه اللقاء على النحو التالي :-

beIN SPORTS HD 1 FR

IRIB Varzesh

Ziggo Sport Select HD

LaLiga TV Bar

Eleven Sports 1 HD

Eleven Sports 1 Belgium

Eleven Sports 1 HD portugal