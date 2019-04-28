اونلاين | real madrid goal.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بث مباشر yalla shoot live

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real madrid goal.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بث مباشر yalla shoot live

يحل ريال مدريد ضيفًا على رايو فاليكانو، ضمن الجولة 34 من الدوري الإسباني للدرجة الأولى، مساء اليوم الأحد في ديربي مدريدي صغير، على ملعب تيريزا ريفيرو.

real madrid goal.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بث مباشر yalla shoot live

ريال مدريد تعادل في المباراة الماضية أمام خيتافي على ملعب الأخير بدون أهداف، واليوم يحل ضيفًا على فريق مدريدي آخر، رايو فاليكانو.

real madrid goal.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بث مباشر yalla shoot live

مباراة الدور الأول انتهت بهدف نظيف لريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو، المباراة تنطلق في تمام الثامنة و 45 دقيقة، 8:45 بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة ومعلق مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني، حيث تُبث المباراة عبر قناة "Bein Sports HD2" القطرية، ويعلق على اللقاء خالد الحدي

real madrid goal.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بث مباشر yalla shoot live

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تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: نافاس

الدفاع: كارفخال، فاييخو، فاران، مارسيلو

الوسط: كروس، فالفيردي، دياز، أسينسيو

الهجوم: بيل، فاسكيز