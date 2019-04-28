اونلاين | رابط Zamalek بث مباشر الزمالك والنجم الساحلي اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والنجم بث مباشر اليومHD مباشر MATCH

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رابط Zamalek بث مباشر الزمالك والنجم الساحلي اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والنجم بث مباشر اليومHD مباشر MATCH

يواجه طرفي قبل نهائي الكونفدرالية كلًا من الزمالك والنجم الساحلي أزمة قبل مباراة إياب نصف النهائي والذي تم تحديده يوم 5 من مايو المقبل بسوسة.

رابط Zamalek بث مباشر الزمالك والنجم الساحلي اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والنجم بث مباشر اليومHD مباشر MATCH

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النجم الساحلي سيتواجد في تونس صباح الإثنين عقب انتهاء مباراة الزمالك، وستكون هناك احتفالية كبيرة في انتظاره بعد نجاحه في حصد كأس زايد على حساب الهلال السعودي.

رابط Zamalek بث مباشر الزمالك والنجم الساحلي اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والنجم بث مباشر اليومHD مباشر MATCH

الاتحاد التونسي وضع النجم في مأزق، حيث أعلن عن خوض ليتوال مباراة أمام نجم المتلوي في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة يوم 2 مايو، وسيكون النجم أمام أزمة بسبب ملاقاة الزمالك يوم 5 من مايو المقبل أي عقب مباراته بالدوري بيومان فقط.