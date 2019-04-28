اونلاين | Arsenal vs Leicester City.. مشاهدة مباراة أرسنال وليستر سيتي بث مباشر اليوم الأحد 28-4-2019 GOAL

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Arsenal vs Leicester City.. مشاهدة مباراة أرسنال وليستر سيتي بث مباشر اليوم الأحد 28-4-2019 GOAL والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

Arsenal vs Leicester City.. مشاهدة مباراة أرسنال وليستر سيتي بث مباشر اليوم الأحد 28-4-2019 GOAL

يقدم الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة ارسنال وليستر سيتي بث مباشر في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن الأسبوع الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مباراة قوية منتظرة من جانب جمهور الفريقين حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز من أجل النقاط الثلاثة، ويسعى نادي آرسنال إلى الوصول للمركز الرابع الذي فقده بعدما تعرض للخسارة أمام ولفرهامبتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ويسعى فريق المدفعجية إلى تحقيق الفوز اليوم واحتلال المركز الرابع مؤقتا لحين انتظار مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد.

Arsenal vs Leicester City.. مشاهدة مباراة أرسنال وليستر سيتي بث مباشر اليوم الأحد 28-4-2019 GOAL

Advertisements

تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الأحد في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مصر والثانية بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب ووكرز ستديوم وتنقل قناة بي ان سبورت 2 بتعليق حسن العيدروس.

Arsenal vs Leicester City.. مشاهدة مباراة أرسنال وليستر سيتي بث مباشر اليوم الأحد 28-4-2019 GOAL

توقيت مباراة ارسنال وليستر سيتي

2:00 مساءاً بتوقيت السعودية .1:00 مساءاً بتوقيت مصر .2:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .2:00 مساءاً بتوقيت الأردن.2:00 مساءاً بتوقيت سوريا .2:00 مساءاً بتوقيت لبنان .2:00 مساءاً بتوقيت العراق .1:00 مساءاً بتوقيت السودان .2:00 مساءاً بتوقيت اليمن .1:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .12:00 ظهراً بتوقيت تونس .12:00 ظهراً بتوقيت الجزائر .12:00 ظهراً بتوقيت المغرب .3:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.2:00 مساءاً بتوقيت البحرين.3:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.2:00 مساءاً بتوقيت الكويت .2:00 مساءاً بتوقيت قطر.11:00 صباحاً بتوقيت موريتانيا.2:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .11:00 صباحاً بتوقيت غرينتش GMT .