اونلاين | ARSENAL WON.. مشاهدة مباراة أرسنال وليستر سيتي بث مباشر اليوم الأحد kora star

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ARSENAL WON.. مشاهدة مباراة أرسنال وليستر سيتي بث مباشر اليوم الأحد kora star
تقام اليوم الاحد مباراة ليستر سيتي ضد أرسنال والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب ووكرز لحساب مباريات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ويدخل الجانرز المباراة وهم في المركز الخامس برصيد 66 نقطة جمعها الفريق من الفوز في 20 مباراة والتعادل في 6 وتكبد أبناء يوناي إيمري الخسارة في 9.
ARSENAL WON.. مشاهدة مباراة أرسنال وليستر سيتي بث مباشر اليوم الأحد kora star
في المقابل يدخل فريق نادي ليستر سيتي المباراة وهم في المركز العاشر برصيد 48 نقطة جمعها رفقاء جيمي فاردي من 35 مباراة بالفوز في 14 مباراة والتعادل في 6 وتكبد الفريق مرارة الخسارة في 15 مناسبة حتى الآن.
ARSENAL WON.. مشاهدة مباراة أرسنال وليستر سيتي بث مباشر اليوم الأحد kora star
توقيت متابعة مباراة ليستر سيتي ضد أرسنال اليوم الاحد
تبدأ مباراة ليستر سيتي ضد أرسنال والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الانجليزي في تمام الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT
ARSENAL WON.. مشاهدة مباراة أرسنال وليستر سيتي بث مباشر اليوم الأحد kora star
القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي ضد ارسنال على الهواء مباشرةً
تنقل مباراة ليستر سيتي ضد أرسنال على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويعلق عليها حسن العيدروس ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي مايكل أوليفير.