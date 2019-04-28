اونلاين | man city champion.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر yalla shoot

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر man city champion.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر yalla shoot والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

man city champion.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر yalla shoot

مباراة ينتظرها بشكل كبير فريق ليفربول أكثر من فريقي مانشستر سيتي وبيرنلي طرفي اللقاء، ويراها كثيرون الفرصة الأخيرة للريدز ليفربول كي يستفيدوا من تعثر السيتي كي ينقضوا على صدارة الدوري الإنجليزي من جديد.

man city champion.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر yalla shoot

ويطمح ليفربول لتحقيق اللقب الأهم محليًا والغائب عن خزائن الفريق منذ 29 عامًا، واقترب أكثر من مرة قبل أن يتبدد الحلم في كل مرة.

man city champion.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر yalla shoot

ويقدم ليفربول برفقة يورجن كلوب موسمًا استثنائيًا حتى الآن، وهو في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، وينتظر أن يواجه برشلونة في الدور نصف النهائي، في ظل منافسة قوية مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي.

Advertisements

man city champion.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر yalla shoot

بينما سيعني الانتصار للسيتي أن كل شيء سيكون سهلًا قبل جولتين فقط من النهاية، والعديدون يرون أن بيرنلي هو الخصم الأصعب بعد الفوز على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد الأسبوع الماضي 2-0، تقام مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي على ملعب تيرف مور معقل بيرنلي.

man city champion.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر yalla shoot

موعد مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 15:05 بتوقيت القاهرة، 16:05 بتوقيت مكة المكرمة، 13:05 بتوقيت جرينتش، وتذاع مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي على قناة بي إن سبورتس إتش دي 2، ويدير مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي تحكيميًا الحكم بول تيرني، ويعلق على بيرنلي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي المعلق سوار الذهب.