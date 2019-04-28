اونلاين | real madrid won.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو بث مباشر yalla shoot hd

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real madrid won.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو بث مباشر yalla shoot hd

سيكون ريال مدريد على موعد مع لقاء يبدو أنه تحصيل حاصل في مسيرة الميرنجي هذا الموسم، حين يحل ضيفًا على رايو فاييكانو في المرحلة الـ35 من الدوري الإسباني.

real madrid won.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو بث مباشر yalla shoot hd

ولكن الأمر لن يكون كذلك بالنسبة لرايو فاييكانو الذي ستمثل نقاط مباراة ريال مدريد الثلاث طوق نجاة بالنسبة له، فيما يتعلق بصراع الهروب من الهبوط، وهو صاحب المركز الأخير برصيد 28 نقطة، وستعني خسارة أي نقطة في هذا اللقاء أنه وضع قدمًا في الدرجة الثانية بالفعل.

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real madrid won.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو بث مباشر yalla shoot hd

ريال مدريد سيسعى للفوز بتلك المباراة لعامل نفسي، إذ إن النتائج السلبية الأخيرة تعظم الانتقادات على ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان، وتقام مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني على ملعب تيريزا ريفيرو معقل رايو فاييكانو.

real madrid won.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو بث مباشر yalla shoot hd

موعد مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني

تقام مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني في تمام الساعة 20.45 بتوقيت القاهرة، 21.45 بتوقيت مكة المكرمة، 18.45 بتوقيت جرينتش، تذاع مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3، يدير مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني تحكيميًا الحكم بابلو جونزاليس فويرتيس.، يعلق على مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني المعلق خالد الحدي.