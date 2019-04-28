رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة tv)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة tv) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق مانشستر سيتي مباراة تعد اختبار صعب، ضد نظيره فريق بيرنلي، يوم الأحد 28-4-2019 على ملعب "تيرف مور" في الساعة 3:05 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.

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ويرغب نادي مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا في تحقيق الفوز في تلك المباراة، من أجل التتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي.

ويسعى فريق بيرنلي أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، والمشاركة في البطولات الأوروبية خلال الموسم المقبل.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق بيرنلي ضد فريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.