رياضة | القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد النجم الساحلي في الكونفدرالية الافريقية (تغطية مباشرة tv)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد النجم الساحلي في الكونفدرالية الافريقية (تغطية مباشرة tv) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الزمالك اليوم الاحد ضيفه فريق نادي النجم الساحلي التونسي وذلك في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز المعلومات الخاصة بالفريقين ونقاط القوة والضعف التي يتوفر عليها كلاهما بالإضافة إلى توقيتها والقنوات التي ستقوم ببثها على الهواء مباشرةً

وقبل اللقاء نجح نادي الزمالك في عبور عقبة فريق نادي حسنية أكادير في الدور ربع النهائي بالفوز عليه في القاهرة إياباً بهدف واحد مقابل لا شيء حمل توقيع اللاعب إبراهيم حسن.

في المقابل حافظ الزمالك على نظافة شباكه في أكادير ذهاباً فيما فشل الفريق المغربي في هز شباك جنش ما جعله يودع البطولة ويهدي تذكرة العبور للبيت الأبيض.

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في المقابل جاء تأهل النجم الساحلي التونسي على حساب فريق نادي الهلال السوداني حيث نجح في الفوز ذهاباً على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

قبل أن تتسبب الأوضاع السياسية في السودان إلى تأجيل المباراة ونقلها إلى مصر ليكرر النجم فوزه ويحجز تذكرة العبور إلى الدور نصف النهائي ويصطدم بعقبة الزمالك.

وفيما يخص القنوات التي ستقوم ببث المباراة في التاسعة من مساء اليوم الاحد فجاءت على النحو التالي :-

beIN SPORTS HD 1

beIN SPORTS MAX 4 FR

Arena Sport 5