رياضة | ضربة موجعة لليفربول قبل مواجهة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة لليفربول قبل مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم من إنجلترا مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص غياب البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي عن مواجهة فريقه ضد برشلونة الإسباني والتي ستجمع الفريقان يوم الاربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكان فيرمينو قد عانى من بعض المشاكل على مستوى الركبة تسببت في غيابه عن مباراة الريدز يوم أمس والتي تغلب فيها على هدرسفيلد تاون بخمسة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي إحتضنها ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من البريميرليج.

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ويعاني اللاعب حتى الآن من تلك الإصابة ولم يشفى منها ما يضع الالماني يورجن كلوب في حيره من أمره بخصوص هوية اللاعب الذي سيحل بديلاً لفيرمينو في مباراة البلوجرانا.

ورفض كلوب الحديث عن إصابة اللاعب والمدة التي سيبتعد فيها عن الملاعب وقال أنه يعاني من شملكة عضلية فحسب وسيتم الوقوف بشكل نهائي على مده الغياب لاحقاً.

وسيعول كلوب على الثنائي صلاح وماني من أجل قيادة هجوم الفريق خاصةً بعد توهجهم وتسجيل كلاً منهما هدفين في مباراة الأمس مع التفكير في الدفع بستوريدج كمهاجم صريح.