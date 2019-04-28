رياضة | موعد مباراة رايو فاليكانو ضد ريال مدريد في الليجا والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة TV)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة رايو فاليكانو ضد ريال مدريد في الليجا والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة TV) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الاحد مباراة رايو فاليكانو ضد ريال مدريد والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد تيريزا ريفيرو ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

وقبل اللقاء يحتل الريال المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 65 نقطة من 34 مباراة حققها أبناء زين الدين زيدان من الفوز في 20 مباراة والتعادل في 5 وخسارة 9 مباريات أخرى.

في المقابل يدخل فاليكانو المباراة وهو في المركز الاخير ومتذيل ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة فقط بالفوز في 7 مباريات والتعادل في 7 وخسارة 20 مباراة كاملةً كأكثر فرق الليجا خسارة.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

وفيما يخص القنوات الناقلة للقاء فسوف يذاع على قناة بي إن سبورتس إتش دي 3 ويعلق عليها خالد الحدي ويديرها تحكيمياً بابلو جونزاليس فوبرتيس.

كما أعلنت بعض القنوات الأخرى عن إذاعه اللقاء على النحو التالي :-

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beIN SPORTS HD 1 FR

IRIB Varzesh

Ziggo Sport Select HD

LaLiga TV Bar

Eleven Sports 1 HD

Eleven Sports 1 Belgium

Eleven Sports 1 HD portugal