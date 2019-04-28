رياضة | رئيس ريال مدريد يقرر الإطاحة بنجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس ريال مدريد يقرر الإطاحة بنجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي ضرورة التخلص من الكوستاريكي كيلور نافاس حارس المرمى وعرضه للبيع خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة أمس السبت قد أكدت أن زيدان كان يعتزم أن يعتمد على خدمات الكوستاريكي بصورة أساسية الموسم المقبل قبل أن يبلغه بيريز بضرورة التخلص منه.

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ويفضل بيريز أن يتم الدفع بالبلجيكي تيبوا كورتوا في مركز حراسة المرمى بعد التعاقد معه في الصيف الماضي قادماً من صفوف فريق نادي تشيلسي الإنجليزي.

وقالت صحيفة " ديلي ميل " أن بيريز أخبر زيدان أن مستقبل الفريق والمشروع الشاب يتوجب التخلص من بعض القامات الغير مفيدة مثل نافاس والإعتماد على كورتوا لضمان تحقيق دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن نافاس قد إنضم إلى ريال مدريد في صيف العام 2014 بعد تألقه اللافت مع منتخب بلاده كوستاريكا في كأس العالم ونجح في الفوز بثلاثة ألقاب متتالية في التشامبيونزليج.