رياضة | لماذا لم يتم إيقاف لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث بيراميدز؟.. اتحاد الكرة يجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لماذا لم يتم إيقاف لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث بيراميدز؟.. اتحاد الكرة يجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على ما حدث عقب مباراتي الأهلي والزمالك أمام بيراميدز.

وقال عامر حسين في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "في أي أزمة تحتاج إلى تحقيق يتم تحويل الأمر إلى اللجان المختصة".

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متابعًا "واقعة أحمد فتحي مع محمد العاصي أو واقعة لاعبي الزمالك مع المصور كل واحد هيكون له مبرر، مينفعش أطلع قرار وأوقف حد طالما هناك تحقيق".

وأضاف "يتم تقديم شكوى لاتحاد الكرة ومنها يتم تحويل الأمر إلى اللجنة المختصة سواء لجنة الإنضباط أو لجنة القيم ويتم التحقيق فيها ثم اعلان القرارات".