رياضة | موعد مباراة ليستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة TV)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة TV) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الاحد مباراة ليستر سيتي ضد أرسنال والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب ووكرز لحساب مباريات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدخل الجانرز المباراة وهم في المركز الخامس برصيد 66 نقطة جمعها الفريق من الفوز في 20 مباراة والتعادل في 6 وتكبد أبناء يوناي إيمري الخسارة في 9.

في المقابل يدخل فريق نادي ليستر سيتي المباراة وهم في المركز العاشر برصيد 48 نقطة جمعها رفقاء جيمي فاردي من 35 مباراة بالفوز في 14 مباراة والتعادل في 6 وتكبد الفريق مرارة الخسارة في 15 مناسبة حتى الآن.

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توقيت متابعة مباراة ليستر سيتي ضد أرسنال اليوم الاحد

تبدأ مباراة ليستر سيتي ضد أرسنال والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الانجليزي في تمام الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي ضد ارسنال على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة ليستر سيتي ضد أرسنال على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويعلق عليها حسن العيدروس ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي مايكل أوليفير.