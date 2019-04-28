رياضة | موعد مباراة الزمالك ضد النجم الساحلي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة TV)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك ضد النجم الساحلي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة TV) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الاحد مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية تلك التي تجمع الزمالك بالنجم الساحلي التونسي والتي يحتضنها ملعب إستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس.

وقبل المباراة يعاني فريق نادي الزمالك على المستوى المحلي وذلك بعد الخسارة الأخيرة التي مني بها الفريق من نادي بيراميدز في الجولة الأخيرة بهدف واحد مقابل لا شيء ما أفقده الصدارة وتقهقر به الحال إلى المركز الثالث.

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ويرغب السويسري كريستيان جروس في تحقيق الفوز بالمباراة من أجل مصالحة الجماهير وإستعاده الثقة خاصةً وأنه يفتقد في المباراة لجهود أفضل لاعبيه خلال الفترة الماضية التونسي فرجاني ساسي والذي أصيب في مباراة حسنية أكادير بالدور ربع النهائي.

في المقابل وعلى النقيض تماماً يدخل فريق نادي النجم الساحلي التونسي المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية بعد تحقيقه بطولة كأس زايد للاندية الأبطال على حساب فريق نادي الهلال السعودي للمرة الأولى في تاريخه ما يجعله على بعد مباراتين للوصول إلى النهائي القاري..

وتبدأ مباراة الزمالك والنجم الساحلي في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها الثنائي عصام الشوالي وعلي محمد علي.