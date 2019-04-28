رياضة | موعد مباراة الصفاقسي التونسي ضد نهضة بركان المغربي في الكونفدرالية الافريقية والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة TV)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الصفاقسي التونسي ضد نهضة بركان المغربي في الكونفدرالية الافريقية والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة TV) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق النادي الصفاقسي التونسي اليوم الاحد ضيفه فريق نادي نهضة بركان المغربي على ملعب الطيب المهيري لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على الطريقة التي عبر بها الفريقين إلى الدور نصف النهائي وتوقيت المباراة والقنوات التي ستقوم ببثها على الهواء مباشرةً.

مباراة النادي الصفاقسي التونسي ضد نهضة بركان المغربي

وقبل اللقاء عبر الفريق التونسي في الدور ربع النهائي عقبة فريق نادي نكانا الزامبي بعد ان خسر ذهاباً على الملعب الوطني في زامبيا " نكانا ستاديوم " بهدف واحد مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقان يوم الأحد الموافق السابع من أبريل.

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قبل أن يعوض خسارته ذهاباً إلى فوز في الإياب بهدفين مقابل لا شيء سجلهم فراس شواط وعلاء الدين المرزوقي في المباراة التي إستضافها ملعب الطيب المهيري يوم الأحد الموافق الرابع عشر من شهر أبريل.

في المقابل عبر فريق نادي نهضة بركان إلى الدور نصف النهائي بالفوز على جورماهيا الكيني بهدفين مقابل لا شيء ذهاباً على ملعب نايروبي ستي ستاديوم يوم الاحد الموافق السابع من ابريل.

وكرر الفريق المغربي فوزه إياباً بخمسة أهداف مقابل لا شيء على الملعب البلدي لبركان يوم الأحد الرابع عشر من الشهر ذاته.

وفيما يخص توقيت المباراة تبدأ في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتذاع على قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها نوفل الباشي وجواد بده.