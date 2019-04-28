رياضة | غياب التعادل السلبي وفضيحة خماسية في تاريخ مواجهات الزمالك مع النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غياب التعادل السلبي وفضيحة خماسية في تاريخ مواجهات الزمالك مع النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يفتح إستاد "برج العرب" بالإسكندرية، أبوابه مساء الأحد 28 أبريل الجاري، لاستقبال المواجهة المرتقبة بين الزمالك وضيفه النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
وصعد الزمالك للدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعدما أطاح بفريق حسنية أغادير خارج البطولة في الدور ربع النهائي، بينما تأهل فريق النجم الساحلي لهذا الدور علي حساب فريق الهلال السوداني.
وسبق وتقابل الزمالك مع النجم الساحلي التونسي 3 مرات بواقع (6 مباريات)، فاز الفارس الأبيض في مباراتين، وخسر 3 مباريات، وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة وحيدة بينهما، ولم يحدث أي تعادل سلبي في مواجهات الفريقين، وسجل لاعبو ميت عقبة 9 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفًا.
أول مواجهة جمعت الزمالك مع النجم الساحلي التونسي كانت في نصف نهائي كأس الإتحاد الإفريقي عام 1999، وفاز الفارس الأبيض في القاهرة 3-1، وخسر في تونس 2-0.
أما ثاني مواجهة بين الفريقين كانت في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2005، وتعادل الفريقين 1-1 في لقاء الذهاب بالقاهرة، بينما فاز النجم الساحلي 2-1 في تونس.
آخر مواجهة جمعت بين الزمالك والنجم الساحلي كانت في نصف نهائي الكونفيدرالية 2015، وفاز بطل تونس بنتيجة 5-1 في لقاء الذهاب، بينما فاز الفارس الأبيض بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب.