رياضة | غياب التعادل السلبي وفضيحة خماسية في تاريخ مواجهات الزمالك مع النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غياب التعادل السلبي وفضيحة خماسية في تاريخ مواجهات الزمالك مع النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتح إستاد "برج العرب" بالإسكندرية، أبوابه مساء الأحد 28 أبريل الجاري، لاستقبال المواجهة المرتقبة بين الزمالك وضيفه النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وصعد الزمالك للدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعدما أطاح بفريق حسنية أغادير خارج البطولة في الدور ربع النهائي، بينما تأهل فريق النجم الساحلي لهذا الدور علي حساب فريق الهلال السوداني.